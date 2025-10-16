Sabatini rivela | Per Allegri Leao ha le qualità per diventare un grande centravanti

Pianetamilan.it | 16 ott 2025

In casa Milan Rafael Leao è sempre un argomento che fa tanto discutere. Ne parla ancora il giornalista Sandro Sabatini. Il rapporto con Allegri.

© Pianetamilan.it - Sabatini rivela: “Per Allegri Leao ha le qualità per diventare un grande centravanti”

sabatini rivela allegri leaoSabatini: “Leao e Allegri in ottimi rapporti. Può diventare un grande centroavanti” - Sandro Sabatini, giornalista e conduttore televisivo, ha parlato della questione Leao nel canale YouTube di Carlo Pellegatti. Riporta milannews.it

Bianchin rivela: "In spogliatoio Allegri si è rivolto a Leao dicendogli che l’atteggiamento giusto per giocare nel Milan non può essere quello di Torino" - Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena con protagonisti Allegri e Leao: "La serata di Torino tra Allegri e Leao ... Si legge su milannews.it

Allegri: "Leao non ci sarà nemmeno a Udine. Tornerà col Napoli" - La pausa del campionato è alle spalle e domani sera a San Siro il Milan riparte dalla gara casalinga contro il Bologna che la scorsa stagione ha soffiato la Coppa Italia ai rossoneri allora allenati ... Come scrive gazzetta.it

