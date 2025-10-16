Sabatini non ha dubbi | Esposito molto più forte di Camarda c’è un motivo preciso L’Inter deve fare una cosa

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale YouTube del momento di  Pio Esposito  dopo il primo gol con l’ Italia. CONFRONTO TRA ESPOSITO E CAMARDA – Al momento, è evidente, Pio Esposito è molto più forte di Camarda, se non altro perché ha tre anni in più. E non si offendano i milanisti, che vedono in Camarda il centravanti del futuro. Esposito è già pronto per essere il centravanti titolare dell’Inter e, volendo esagerare, se dovesse continuare a migliorare così, l’Inter l’anno prossimo potrebbe anche permettersi il lusso di vendere Lautaro o Thuram e puntare su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

sabatini non ha dubbi esposito molto pi249 forte di camarda c8217232 un motivo preciso l8217inter deve fare una cosa

© Internews24.com - Sabatini non ha dubbi: «Esposito molto più forte di Camarda, c’è un motivo preciso. L’Inter deve fare una cosa»

Argomenti simili trattati di recente

sabatini ha dubbi espositoSabatini: “Voglio dire una cosa su Barella. Esposito? Gol mangiato clamoroso ma…” - Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato anche dell'occasione sprecata da Pio Esposito contro Israele ... Da msn.com

sabatini ha dubbi espositoScintille Cruciani-Sabatini: “Esposito ha fatto pochissimo!”. “Devi farla finita perché tu…” - Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte del momento di Francesco Pio Esposito, in gol nell'ultima gara della Nazionale italiana ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sabatini Ha Dubbi Esposito