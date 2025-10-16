Sabatini non ha dubbi | Esposito molto più forte di Camarda c’è un motivo preciso L’Inter deve fare una cosa
Inter News 24 Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale YouTube del momento di Pio Esposito dopo il primo gol con l’ Italia. CONFRONTO TRA ESPOSITO E CAMARDA – Al momento, è evidente, Pio Esposito è molto più forte di Camarda, se non altro perché ha tre anni in più. E non si offendano i milanisti, che vedono in Camarda il centravanti del futuro. Esposito è già pronto per essere il centravanti titolare dell’Inter e, volendo esagerare, se dovesse continuare a migliorare così, l’Inter l’anno prossimo potrebbe anche permettersi il lusso di vendere Lautaro o Thuram e puntare su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
