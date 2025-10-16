Sa’ar a Napoli | Hamas viola l’accordo consegni i 19 corpi subito

Tempo di lettura: 2 minuti “ Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo ” anche con i mediatori “affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar parlando ai giornalisti a margine dei Med Dialogues di Napoli, sottolineando che “ è una violazione fondamentale dell’accordo”. Sa’ar ha detto di aver “ condiviso queste preoccupazioni” con il ministro Antonio Tajani in un “ ottimo incontro bilaterale”. “ L’Autorità nazionale Palestinese deve smettere di incoraggiare il terrorismo “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

