Rune surreale | Ho visto Djokovic guidare una Porsche 911 e l'ho comprata Ma non posso guidarla

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talento danese ha raccontato a Stoccolma l’aneddoto sulla sua prima Porsche, comprata dopo aver visto Djokovic ma ancora ferma in garage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Rune Surreale Ho Visto