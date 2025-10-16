Rugby i convocati dell’Italia per le Quilter Nations Series | due le novità

Si avvicinano gli impegni dell ‘Italrugby nelle Quilter Nations Series 2025. La nazionale sarà impegnata in tre test match autunnali, tutti in programma nel mese di novembre. Gli azzurri affronteranno l’Australia (8 novembre), il Sudafrica (15 novembre) ed il Cile (22 novembre), nel torneo che l’anno scorso vide l’Italia confrontarsi anche con gli All Blacks a Torino. C’è molta curiosità soprattutto per i primi due match, con davanti due delle nazionali più importanti del panorama mondiale, entrambe però già battute in passato dagli azzurri (Sudafrica nel 2016 ed Australia nel 2022). Il raduno di Verona scatterà domenica 26 ottobre ma la squadra sarà al completo solo mercoledì 29, quando tutti i giocatori ritorneranno dai loro club di appartenenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per le Quilter Nations Series: due le novità

