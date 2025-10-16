Rugani Juventus | novità importanti per il futuro del difensore Potrebbe concretizzarsi questo scenario ecco l’ultima mossa della dirigenza bianconera

Rugani Juventus: scenario a sorpresa per il difensore, potrebbe concretizzarsi questa mossa da parte del club bianconero. Tutti i dettagli. Un’emergenza che si trasforma in un’occasione, un futuro che torna prepotentemente d’attualità. L’infortunio di Gleison Bremer ha aperto una voragine al centro della difesa della Juventus, ma allo stesso tempo ha spalancato le porte a Daniele Rugani. Il difensore toscano è il grande favorito per sostituire il brasiliano e, come riportato da Sky Sport, la sua ritrovata centralità potrebbe presto essere premiata con un nuovo contratto. Il prescelto di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juventus: novità importanti per il futuro del difensore. Potrebbe concretizzarsi questo scenario, ecco l’ultima mossa della dirigenza bianconera

