Rufina | investe la figlia 13enne con l’auto Non aveva inserito il freno a mano

Avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano dell'auto appena parcheggiata nel cortile di casa: la vettura, muovendosi improvvisamente, ha travolto e ferito la figlia 13enne L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Rufina: investe la figlia 13enne con l’auto. Non aveva inserito il freno a mano

