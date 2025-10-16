Ruba una collana d' oro ad una paziente di 90 anni e prova a rivenderla | incastrato un infermiere - VIDEO

La polizia ha recuperato e restituito in tempi rapidissimi una collana in oro sottratta a un uomo di 90 anni ospite di una casa di riposo della città. L'attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia, ha portato all'individuazione di un infermiere in servizio presso la stessa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

