Ruba una collana d' oro ad un paziente di 90 anni e prova a rivenderla | incastrato un infermiere - VIDEO

La polizia ha recuperato e restituito in tempi rapidissimi una collana in oro sottratta a un uomo di 90 anni ospite di una casa di riposo della città. L'attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia, ha portato all'individuazione di un infermiere in servizio presso la stessa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ruba una collana in gioielleria, condannato a 4 anni ? È stato condannato a quattro anni di reclusione dal gup del Tribunale di Chieti Enrico Colagreco un 36enne riconosciuto colpevole di furto con strappo. Lo scorso 25 giugno, fingendo di voler acquista - facebook.com Vai su Facebook

Ruba la borsa e strappa la collana ad un'anziana, denunciato 63enne https://ift.tt/vs7AKN9 https://ift.tt/RzXwh78 - X Vai su X

Infermiere ruba collana a 90enne e tenta di venderla ad un "compro oro": incastrato da un video - La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha recuperato e riconsegnato una collana d’oro sottratta a un novantenne ospite di una casa di riposo cittadina. Secondo lasicilia.it

Infermiere ladro fermato a Ferrara mentre tenta di vendere la collana d’oro rubata a un paziente - Infermiere fermato a Ferrara mentre tentava di vendere una collana d’oro rubata a un 90enne: la Polizia recupera il prezioso oggetto. Si legge su virgilio.it

Ferrara, ruba collana in oro a un anziano: infermiere denunciato dalla polizia - Ferrara Hanno aspettato che si muovesse e lo hanno fermato mentre cercava di vendere una collanina in oro che era stata sottratta a un anziano di 90 anni. Si legge su msn.com