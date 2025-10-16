Rrahmani | Rientro con l’Inter? Ancora non lo so c’è una cosa importante
Inter News 24 Le parole di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, in vista della prossima sfida cotro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Napoli-Inter, in programma il prossimo 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbe segnare un momento importante per la squadra di Antonio Conte: il possibile rientro tra i convocati di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fermo ai box da prima della sfida contro il Milan, continua il percorso di recupero dall’infortunio muscolare, di cui ha parlato a Cronache di Napoli. RIENTRO CON L’INTER? – Sto meglio e sto lavorando per cercare di rientrare il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
#Napoli, #Rrahmani: "Se rientro con l'#Inter? Non lo sappiamo, l'importante è non rischiare nulla" - X Vai su X
#Napoli, #Rrahmani ancora ai box: rientro previsto contro l’#Inter - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Rrahmani: "Il mio rientro? Vi spiego" - Intervistato ai microfoni di Cronache di Napoli , Rrahmani ha parlato così del momento del suo Napoli e del suo rientro in campo dall'infortunio. fantacalcio.it scrive