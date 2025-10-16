Inter News 24 Le parole di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, in vista della prossima sfida cotro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Napoli-Inter, in programma il prossimo 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbe segnare un momento importante per la squadra di Antonio Conte: il possibile rientro tra i convocati di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fermo ai box da prima della sfida contro il Milan, continua il percorso di recupero dall’infortunio muscolare, di cui ha parlato a Cronache di Napoli. RIENTRO CON L’INTER? – Sto meglio e sto lavorando per cercare di rientrare il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rrahmani: «Rientro con l’Inter? Ancora non lo so, c’è una cosa importante»