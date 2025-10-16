Rrahmani | Noi difensori siamo soldati del mister Quando guardo le partite da infortunato ho un’ansia terribile

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Napoli. Le parole di Rrahmani. Partiamo dalla domanda che tutti si stanno facendo da giorni: come sta? Potrebbe farcela a rientrare contro l’Inter il 25 ottobre? «Sto meglio e sto lavorando per cercare di rientrare il prima possibile. Non sappiamo ancora in quale partita potrò rientrare ma dobbiamo essere preparati e soprattutto non rischiare nulla. Sono fermo da tanto tempo e perciò bisogna fare le cose con calma. E poi non è importante in quale partita ma che io rientri il prima possibile e soprattutto che sia sicuro in campo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

