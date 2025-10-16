Rrahmani | Napoli è casa mia mi sento un leader De Bruyne fondamentale
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Cronache di Napoli raccontando il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Se l'esterno del Napoli sarà già disponibile per Torino, Rrahmani e Lukaku risultano ancora degenti - facebook.com Vai su Facebook
Tutto fatto per il rinnovo di Amir Rrahmani Secondo Il Mattino, il centrale kosovaro diventerà tra i più pagati della rosa azzurra con uno stipendio da 4,1 milioni Accordo fino al 2028 più opzione per un’altra stagione #Napoli #Rrahmani #SpazioNapoli - X Vai su X
Rrahmani: "Napoli è casa mia. Mi sento un leader! Sull'infortunio, De Bruyne e la Champions..." - Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato un'intervista a Cronache di Napoli. Si legge su tuttonapoli.net
Napoli, infortunio Rrahmani: cosa ha e quando torna, le ultime - L'ultima partita giocata con la maglia del Napoli risale al 30 agosto contro il Cagliari, seconda giornata di Serie A, da ... Segnala msn.com
Napoli, Conte recupera due pilastri ma senza Rrahmani la difesa trema: ecco a quando slitta il rientro - Buongiorno e Politano saranno a disposizione per la gara col Torino che aprirà un ciclo terribile per gli azzurri, mentre il centrale kosovaro potrebbe tornare in campo solo con l’Inter ... Lo riporta sport.virgilio.it