Rottamazione Quinquies | confermata nella Manovra 2026 la nuova sanatoria delle cartelle

Approvazione imminente e soddisfazione di Salvini. La Rottamazione Quinquies è ufficialmente confermata nella manovra economica 2026, che sarà approvata domani dal Consiglio dei Ministri. Il principale sostenitore della misura, Matteo Salvini, ha espresso la propria soddisfazione dichiarando: "Come promesso, finalmente arriva la rottamazione definitiva di tutte le cartelle esattoriali emesse fino al 31 dicembre 2023. Vale per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma, per motivi personali o esterni – come Covid, malattie, fallimenti o difficoltà familiari – non è riuscito a saldare i propri debiti.

