Rottamazione arrivano le novità | rate minime da 100 euro e soglia più ampia per la prima casa

Un puzzle tra governo e banche. Il nuovo capitolo della rottamazione delle cartelle fiscali è al centro del confronto tra governo e banche, con i tecnici impegnati fino all’ultimo a definire i dettagli della misura che entrerà nella prossima legge di bilancio 2025. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la manovra punta a un equilibrio difficile tra coperture pubbliche, sostenibilità finanziaria e accessibilità per i contribuenti. Sole 24 ore: ‘Rate minime da 100 euro e piani flessibili’. La bozza attuale introduce una rata minima di 100 euro per i pagamenti, così da evitare micropagamenti poco efficienti e ridurre i costi amministrativi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rottamazione, arrivano le novità: rate minime da 100 euro e soglia più ampia per la prima casa

