Rossiglione investita in retromarcia dal fratello | anziana muore dopo 20 giorni Disposta l’autopsia

Ilsecoloxix.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova - E' morta dopo quasi 20 giorni di agonia Itala Martini, la donna di 87 anni investita dal fratello a Rossiglione, nel genovesato. Il procuratore aggiunto Federico. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

