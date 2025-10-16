Rosignano tre pistole detenute senza autorizzazione | due denunciati

I carabinieri di Rosignano Solvay hanno deferito due 60enni accusati di omessa denuncia e detenzione abusiva di armi. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che uno dei due aveva con sé tre pistole appartenenti a un parente, regolarmente denunciate da quest’ultimo ma indicate come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it