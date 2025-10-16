Ronco Scrivia taglio del nastro per il borgo riqualificato

Oggi, giovedì 16 ottobre 2025, è stato inaugurato a Ronco Scrivia l’intervento di riqualificazione del borgo antico nell’area circostante al palazzo Marchionale, risalente al XVI secolo e oggi sede del Comune di Ronco Scrivia.Cosa è stato fatto a Ronco Scrivia L’opera, avviata nel 2023 con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it