Roma Totti | Stare in vetta aiuta a sognare ma è difficile restarci
La sfida tra Roma e Inter accenderà la settima giornata di Serie A al rientro dalla sosta per le nazionali. Francesco Totti è sempre stato protagonista con i giallorossi contro i nerazzurri e in vista della sfida di sabato ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “ Di match importanti con l’Inter ne ho giocati tantissimi. So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato “. Sulla partita di sabato: “ Non servono giacca e cravatta, ma piuttosto sarà fondamentale mettersi l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, all’Olimpico ci sarà da lottare parecchio “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Totti sceglie #Cristante come uomo decisivo di Roma-Inter Francesco #Totti ha partecipato all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRE con l’attore statunitense James Franco ed ha parlato così in vista del big match #Roma-#Inter. - X Vai su X
ROMA – “TUTTO PASSA, TOTTI RESTA” DI DRUGI Tra le opere più amate della street art romana del 2025 c’è il poster di Drugi in piazza Santa Maria in Trastevere, dedicato a Francesco Totti, eterno simbolo della Roma e della città stessa. Intitolata “Tutto p - facebook.com Vai su Facebook
Totti ammette: "Roma prima? Fa sognare, nemmeno Gasperini se lo aspettava" - La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida interna contro l'Inter prevista sabato alle 20. Segnala tuttomercatoweb.com
Totti avverte la Roma: Contro l’Inter servirà l’elmetto, sarà una battaglia - L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del big match di sabato sera tra Roma e Inter, in ... Da stadiosport.it
Totti dà la carica: “L’Inter è forte, partita per lottatori, Cristante decisivo” - Se c'è una squadra con la quale Francesco Totti - Secondo msn.com