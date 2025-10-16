Roma Totti | Stare in vetta aiuta a sognare ma è difficile restarci

La sfida tra Roma e Inter accenderà la settima giornata di Serie A al rientro dalla sosta per le nazionali. Francesco Totti è sempre stato protagonista con i giallorossi contro i nerazzurri e in vista della sfida di sabato ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “ Di match importanti con l’Inter ne ho giocati tantissimi. So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato “. Sulla partita di sabato: “ Non servono giacca e cravatta, ma piuttosto sarà fondamentale mettersi l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, all’Olimpico ci sarà da lottare parecchio “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

