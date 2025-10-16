Roma Totti | Stare in vetta aiuta a sognare ma è difficile restarci

Sololaroma.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Roma e Inter accenderà la settima giornata di Serie A al rientro dalla sosta per le nazionali. Francesco Totti è sempre stato protagonista con i giallorossi contro i nerazzurri e in vista della sfida di sabato ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “ Di match importanti con l’Inter ne ho giocati tantissimi. So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato “. Sulla partita di sabato: “ Non servono giacca e cravatta, ma piuttosto sarà fondamentale mettersi l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, all’Olimpico ci sarà da lottare parecchio “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma totti stare in vetta aiuta a sognare ma 232 difficile restarci

© Sololaroma.it - Roma, Totti: “Stare in vetta aiuta a sognare, ma è difficile restarci”

Leggi anche questi approfondimenti

Totti ammette: "Roma prima? Fa sognare, nemmeno Gasperini se lo aspettava" - La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida interna contro l'Inter prevista sabato alle 20. Segnala tuttomercatoweb.com

roma totti stare vettaTotti avverte la Roma: Contro l’Inter servirà l’elmetto, sarà una battaglia - L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del big match di sabato sera tra Roma e Inter, in ... Da stadiosport.it

roma totti stare vettaTotti dà la carica: “L’Inter è forte, partita per lottatori, Cristante decisivo” - Se c'è una squadra con la quale Francesco Totti - Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Totti Stare Vetta