Roma Soulé | Mi immagino qui a vita Non siamo ancora da Champions
Matias Soulé si racconta. Dal no alla chiamata di Luciano Spalletti alla nazionale alla sua amicizia con Paulo Dybala e Leandro Paredes, l’attaccante argentino della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Messaggero, di cui già da ieri era disponibile un primo estratto dove ha chiuso le porte all’Italia. Tra i temi trattati c’è anche l’attuale posizione in classifica della Roma: “ Non siamo ancora da Champions ma vogliamo ambire ad arrivare a quel livello. È importantissimo per noi, è il nostro obiettivo primario. Non ci dobbiamo ancora esaltare, sono le prime partite e bisogna pensare soltanto ad essere continui “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Live @ Hard Rock Cafe Rome (Roma) con Soul Food - Jimi Hendrix tribute 19-01-2023 Strumentazione: basso elettrico Fender Jazz 'Geddy Lee signature' Black del 2010; amplificatore per basso Markbass Mini CMD 121P del 2014. - [ Hard Rock Café Rom - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Roma | Soulé “a vita” e svolta Stadio: le news del 16 ottobre - 53 – Matias Soulé a Il Messaggero dichiara amore eterno alla Roma: “Mi vedo a lungo qui, sogno di tagliare traguardi con questa maglia come tutti. asromalive.it scrive
Soulé: «Roma, sogno di restare a vita. Nazionale? No grazie, mi sento argentino. Cantare l'inno di Mameli sarebbe strano» - Mati entra nella sala interviste, è in leggero ritardo, sorride, nonostante le fatiche a cui Gasp sottopone la squadra. Scrive ilmessaggero.it
Soulé: "Se chiudo gli occhi mi immagino di restare a Roma a vita. Italia? Sono argentino" - Penso che sia il sogno di tutti, ambire a tagliare certi traguardi con questa maglia" ... Si legge su ilromanista.eu