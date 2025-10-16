Roma Soulé | Mi immagino qui a vita Non siamo ancora da Champions

Matias Soulé si racconta. Dal no alla chiamata di Luciano Spalletti alla nazionale alla sua amicizia con Paulo Dybala e Leandro Paredes, l’attaccante argentino della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Messaggero, di cui già da ieri era disponibile un primo estratto dove ha chiuso le porte all’Italia. Tra i temi trattati c’è anche l’attuale posizione in classifica della Roma: “ Non siamo ancora da Champions ma vogliamo ambire ad arrivare a quel livello. È importantissimo per noi, è il nostro obiettivo primario. Non ci dobbiamo ancora esaltare, sono le prime partite e bisogna pensare soltanto ad essere continui “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

