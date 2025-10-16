Roma Soulé | Ecco cosa mi ha insegnato Allegri Poi racconta un aneddoto divertente

Matias Soulé, attaccante argentino classe 2003 della Roma, ha avuto Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan, come tecnico nella Juventus nel momento in cui si affacciava in Prima Squadra dalla Next Gen. Ecco il suo ricordo del livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, Soulé: “Ecco cosa mi ha insegnato Allegri”. Poi racconta un aneddoto divertente

Approfondisci con queste news

Live @ Hard Rock Cafe Rome (Roma) con Soul Food - Jimi Hendrix tribute 19-01-2023 Strumentazione: basso elettrico Fender Jazz 'Geddy Lee signature' Black del 2010; amplificatore per basso Markbass Mini CMD 121P del 2014. - [ Hard Rock Café Rom - facebook.com Vai su Facebook

Soulé: «Roma, sogno di restare a vita. Nazionale? No grazie, mi sento argentino. Cantare l'inno di Mameli sarebbe strano» - Mati entra nella sala interviste, è in leggero ritardo, sorride, nonostante le fatiche a cui Gasp sottopone la squadra. Da ilmessaggero.it

Cosa ha detto alla Roma il derby di Roma - Come la conferma di Soulé e la riaggressione che ha portato al gol della vittoria, oppure le difficoltà dell ... Scrive sport.sky.it

Lazio-Roma, il derby secondo Mancini: «Zaccagni e Soulé, decidono i talenti» - Lo ha giocato a Genova e a Roma, poi ha deciso di fare l’allenatore e li ha gestiti dalla panchina con la Lazio, l’Inter, il Manchester City e il Galatasaray. Si legge su ilmessaggero.it