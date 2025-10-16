Roma sciopero venerdì 17 ottobre 2025
Roma si prepara a una giornata di possibili disagi sul fronte dei servizi ambientali. Le sigle sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL hanno infatti proclamato per venerdì 17 ottobre 2025 uno sciopero generale nazionale dell’intero comparto dell’igiene ambientale, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. La società AMA S.p.A., che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Roma, ha comunicato di aver attivato le procedure per garantire i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 14690 e dagli accordi con le organizzazioni sindacali. Saranno assicurate in via prioritaria: la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi;. 🔗 Leggi su Funweek.it
