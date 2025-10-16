Roma prende vita a scuola al liceo Stellini

30 settembre 2025. Ore 8 del mattino. Fuori piove a dirotto. Un giovane uomo abbigliato come un legionario romano si aggira con sguardo incuriosito nell’atrio del Liceo classico “Stellini”: sopra una tunica rossa, veste una lorica hamata e vistosi spallacci in cuoio; ai piedi porta le caligae. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook

Processo a Salis in Italia, Roma prende tempo. Anche FdI attacca sul sì all’immunità - X Vai su X

A Roma è ancora "tsunami" di occupazioni: la mappa delle ultime scuole in mano agli studenti - Al centro della mobilitazione ci sono sempre la Palestina e l'attacco al governo: "Gli studenti diffidano Meloni e Valditara" ... Scrive romatoday.it

Roma, occupati i licei Tullio Levi Civita, Kant e Plinio: «Tsunami nelle scuole per Gaza». A piazzale Clodio sit-in per gli arrestati dopo gli scontri - L'azione dei collettivi: «Al fianco della resistenza palestinese, diffidiamo Meloni e Valditara e chiediamo al governo di rompere gli accordi con lo Stato di Israele». msn.com scrive

A Roma occupate le scuole Newton e Visconti, gli studenti: «La protesta per la Palestina» - Ancora licei occupati a Roma: lunedì mattina, nella giornata della liberazione degli ostaggi israeliani, sono arrivate nuove proteste. Segnala msn.com