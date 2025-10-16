Roma piange il rastrellamento del ghetto ebraico 82 anni fa la deportazione degli ebrei della capitale ad Auschwitz-Birkenau

Da Pio XII al Mossad. Nel dopoguerra Israele osservava, sosteneva, interveniva nella Capitale. Trasformando il 16 ottobre in un tassello importante della sua storia segreta. Ottant'anni di un giorno che ritorna Oggi ricorre l'82esimo anniversario della deportazione degli ebrei di Roma. Il 16.

Al Ghetto il ricordo del rastrellamento degli ebrei di Roma: «C'erano donne, bambini e anziani. Ecco dove può arrivare l'odio» - Oltre mille ebrei romani, il 16 ottobre 1943, furono deportati dalle loro abitazioni e condotti a morire nei campi di concentramento. msn.com scrive

Anniversario del rastrellamento del Ghetto, alla cerimonia Gualtieri e la Comunità ebraica: «Non dimenticare mai la Shoah» - Al Portico d'Ottavia, davanti alla lapide che ricorda le vittime del 16 ottobre '43 sono state deposte le corone di fiori dello Stato di Israele, della Comunità ebraica, del Comune e della Regione ... Segnala msn.com

Rastrellamento del Ghetto, Gualtieri: "Uno dei momenti più terribili della nostra storia" - Roma ricorda una delle pagine più cupe della propria storia: il rastrellamento del Ghetto avvenuto il 16 ottobre 1943, quando più di mille persone di religione ebraica furono deportate nel campo di co ... Lo riporta rainews.it