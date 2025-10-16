Roma | Papa Mattarella e Meloni alla Fao

Papa Leone XIV, il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni alla sede della Fao, a Roma. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura festeggia 80 anni dalla fondazione, avvenuta il 16 ottobre 1945. Con l’occasione, è stato inaugurato il Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura. A fare gli onori di casa il direttore generale della Fao Qu Dongyu, presente anche la regina di Spagna, Letizia Ortiz. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: Papa, Mattarella e Meloni alla Fao

