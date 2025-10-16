Roma naviga sul successo del Titanic VR | l’experience che sta incantando la Capitale

L’offerta culturale e tecnologica della Città Eterna si fa sempre più ampia grazie ad una nuova gemma: a Roma è arrivata Titanic – Un Viaggio nel Tempo, l’esperienza in VR firmata Fever che sta conquistando il pubblico al Forte! Trionfale Urban Factory. Quella che possono sperimentare i visitatori è un’immersione totale nella storia e nel mito del transatlantico più famoso del mondo, tra rivisitazione storica, emozioni e nuove tecnologie. Una experience che promette di trasportarci tutti indietro nel tempo, in un viaggio intercontinentale di oltre un secolo fa! Leggi anche: — Cosa fare il prossimo weekend a Roma? Tanti eventi imperdibili nella Capitale A Roma arriva un viaggio nel tempo a bordo del Titanic VR. 🔗 Leggi su Funweek.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 14 e il 15 ottobre 2025 la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana di Roma ospiterà il workshop “Navigazione e esplorazione lunare”, organizzato in collaborazione con la NASA - National Aeronautics and Space Administration Si tratta di un evento per pres - facebook.com Vai su Facebook

Opera Boat, l’Opera naviga il Lago di Bolsena https://ift.tt/Z9rcs6b - X Vai su X

Lazio-Roma, precedenti e curiosità: nel 2016 l'ultimo successo giallorosso "in trasferta" - C'è un solo evento che possa condizionare per giorni, forse settimane, l'umore della gens romana. Da tuttosport.com

Roma, successo nel derby: Pellegrini firma l'1-0 contro la Lazio - Il capitano della Roma ha scelto il momento più atteso, quello che segna una stagione, per lasciare il proprio marchio: un sinistro preciso, al ... it.blastingnews.com scrive

Lazio-Roma, Dele-Bashiru infortunato: il centrocampista esce per un problema fisico, cosa è successo - Il derby tra Lazio e Roma si è subito complicato per la squadra di Maurizio Sarri che ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Dele- Scrive ilmessaggero.it