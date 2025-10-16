Roma lancia bottiglie di vetro in strada e spaventa i passanti | denunciato

Roma, 16 ottobre 2025 – Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, in Viale Palmiro Togliatti, in prossimità dell’ incrocio con via Prenestina, in una delle aree dove recentemente è stata istituita la “zona rossa”, pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, dell’unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), coadiuviate dai colleghi del V Gruppo Casilino, hanno fermato un uomo italiano di 50 anni intento a lanciare bottiglie di vetro in strada, i mportunando e spaventando i passanti, con atteggiamenti aggressivi. Bloccato dagli agenti, il soggetto ha proseguito a i nveire anche contro di loro, opponendo resistenza, con l’intento di sottrarsi alle procedure di identificazione Il cinquantenne, con precedenti penali, è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di declinare le proprie generalità, per il reato di disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

