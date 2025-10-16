Roma-Inter una trequarti ricca di nomi | Gasperini ritrova le alternative

Si avvicina sempre di più una delle partite più attese di questo fine settimana calcistico, ovvero quella tra Roma e Inter. Una gara che, dal punto di vista dello spettacolo, premette molto bene e che lascia spazio a pochi pronostici. Al momento, infatti, risulta veramente complicato provare a definire quel che sarà il risultato finale. Da una parte, del resto, c'è una squadra che ancora non ha espresso tutto il suo potenziale, ma che comunque si trova al primo posto in classifica, dall'altra, invece, c'è una delle favorite per la vittoria finale dello scudetto che sta, però, cercando la quadra targata Chivu.

