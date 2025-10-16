Roma Inter Stramaccioni | Buon inizio di entrambe le squadre Cosa penso di Chivu

Roma Inter: Andrea Stramaccioni, doppio ex di questa sfida, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport ha analizzato nei dettagli il match Andrea Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro e oggi talent per Dazn, presenta la sfida tra Roma e Inter, una partita che per lui è «un incrocio speciale, con tanti amici in campo e fuori». . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Inter, Stramaccioni: “Buon inizio di entrambe le squadre. Cosa penso di Chivu”

Argomenti simili trattati di recente

#RomaInter senza giacca e cravatta: l'#editoriale di FcIN - X Vai su X

Inter, problema muscolare per Darmian: a rischio la sua presenza con la Roma - facebook.com Vai su Facebook

Verso Roma-Inter, Stramaccioni: "Gasperini e Chivu sono solo all'inizio. L'Inter è tornata solida? C'è un motivo. E l'assenza di Thuram..." - Andrea Stramaccioni, tra le altre cose doppio ex di Roma e Inter, analizza il match di sabato all'Olimpico nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Scrive fcinternews.it

Stramaccioni: "Chivu e Gasp hanno già dato un'impronta a Inter e Roma. La chiave sarà Calha" - Verso la sfida di sabato sera: "I big seguono Cristian, Gian Piero pressa e pensa verticale. msn.com scrive

Stramaccioni: “Roma-Inter, questa la chiave. Chivu leader. Esposito, cosa penso. Ora vedo…” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato del big match della 7ª giornata di Serie A tra Roma- Secondo msn.com