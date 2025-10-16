Roma-Inter probabili formazioni | dal dubbio Angelino alla trequarti chi punta?

Benedetto sia il ritorno della Serie A, dopo una sosta per le Nazionali che il tifoso medio proprio non riesce a digerire. Là davanti a tutti, insieme al Napoli, c’è una Roma che ha sicuramente stupito per risultato ottenuti, ma ora ecco un tour de force di 7 gare in tre settimane ricco di big match, a partire da quello di sabato contro l’Inter all’Olimpico, alle 20:45. Nerazzurri in crescita appena prima della pausa e con appena tre punti in meno rispetto al duo di testa, in una gara che ai giallorossi serve soprattutto per capire il loro reale valore e quali possono essere le ambizioni stagionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

