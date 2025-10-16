Roma Inter per Gasperini solo un’assenza | il punto sui recuperi

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma dopodomani allo stadio Olimpico. Come riferito da Sky Sport, il tecnico giallorosso potrà contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Angelino, ancora alle prese con una fastidiosa bronchite. Il laterale spagnolo, classe 1997, non ha preso parte a nessuna delle sedute d’allenamento durante la sosta per le Nazionali, motivo per cui difficilmente sarà inserito nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter per gasperini solo un8217assenza il punto sui recuperi

© Internews24.com - Roma Inter, per Gasperini solo un’assenza: il punto sui recuperi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma inter gasperini un8217assenzaRoma, brutte notizie per Gasperini: quel giocatore a forte rischio contro l’Inter - Roma, ritorno alla normalità dopo la sosta: testa all’Inter e dubbi di formazione. Lo riporta calcionews24.com

roma inter gasperini un8217assenzaDa Roma: “Se c’è partita che Gasperini vuol vincere, è con l’Inter! E c’è un motivo preciso” - Per il tecnico giallorosso non sarà mai una partita come le altre quella con i nerazzurri e per un motivo ben preciso ... Come scrive msn.com

roma inter gasperini un8217assenzaRoma, un solo grande dubbio per Gasperini in vista della gara contro l’Inter - Roma: dubbio trequarti per Gasperini in vista del big match contro l’Inter Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione: Roma- calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Gasperini Un8217assenza