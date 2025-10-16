Roma Inter per Gasperini solo un’assenza | il punto sui recuperi

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma dopodomani allo stadio Olimpico. Come riferito da Sky Sport, il tecnico giallorosso potrà contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Angelino, ancora alle prese con una fastidiosa bronchite. Il laterale spagnolo, classe 1997, non ha preso parte a nessuna delle sedute d’allenamento durante la sosta per le Nazionali, motivo per cui difficilmente sarà inserito nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, per Gasperini solo un’assenza: il punto sui recuperi

