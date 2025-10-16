Roma Inter per Gasperini è la partita più importante | c’è questa motivazione tra passato e numeri

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Se c’è una partita che Gian Piero Gasperini vorrebbe vincere più di ogni altra, è quella di sabato sera contro l’ Inter. Lo sottolinea il Corriere di Roma, ricordando come per l’attuale tecnico della Roma questo confronto non sia mai una gara qualunque. Non solo per la classifica o per consolidare il primo posto in campionato, ma per una ragione più profonda e personale: l’Inter rappresenta la parentesi meno felice della sua carriera, un capitolo che ancora oggi pesa sulla sua storia professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

