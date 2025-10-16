Roma Inter Pellegrini scalpita per una maglia dal 1? | proprio i nerazzurri lo avevano cercato quando…

Una nuova vita, per riprendersi tutto. Lorenzo Pellegrini sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla cura di Gian Piero Gasperini, che lo ha trasformato da giocatore di pura classe a centrocampista totale. Meno leziosismi, più sportellate e sacrificio: una metamorfosi che lo sta riportando al centro del progetto Roma e che lo candida a un ruolo da protagonista nel big match di sabato sera contro l'Inter. La rinascita con Gasp. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso sta ottenendo dal suo numero 7 la crescita che sperava.

