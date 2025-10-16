Roma Inter Orsi pronostica | Nerazzurri più attrezzati ecco chi sarà decisivo!

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, Orsi pronostica la sfida della settima giornata! L’ex portiere a Radio Radio avverte: «Nerazzurri più attrezzati, ecco chi sarà decisivo!». Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare la sfida di sabato sera tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico. L’ex calciatore ha elogiato la squadra di Cristian Chivu, sottolineando i progressi mostrati dai nerazzurri dopo un avvio di stagione complicato. SULLA CRESCITA DELL’INTER – «L’Inter è una gran bella squadra e Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato». 🔗 Leggi su Internews24.com

