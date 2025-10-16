Roma-Inter lavoro a parte per Thuram | cresce l’ipotesi forfait all’Olimpico
Anche questa seconda sosta nazionali è ormai andata in archivio, con i giocatori che hanno fatto ritorno alla casa base per prepararsi al ritorno in campo in Serie A. Settima giornata di campionato che per la Roma vorrà dire big match contro l’Inter, con fischio d’inizio sabato 18 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, che proverà a spingere i giallorossi verso un risultato positivo che alimenterebbe l’entusiasmo dopo l’ottimo inizio. La sfida con i nerazzurri sarà decisamente complicata, anche se Chivu dovrà fare i conti con la probabile assenza di un giocatore fondamentale come Thuram. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
