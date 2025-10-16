Inter News 24 Roma Inter, il confronto tra giallorossi e nerazzurri è il più prolifico nella storia del campionato italiano! Ecco quanti gol in 184 incroci. Sabato sera, allo stadio Olimpico, Roma e Inter torneranno a sfidarsi per la settima giornata di Serie A in una delle classiche più affascinanti del calcio italiano. Le due squadre si sono affrontate 184 volte in Serie A, e i numeri raccontano un confronto ricco di storia, gol e spettacolo. Con 532 reti complessive, quella tra Roma e Inter è la partita con più gol nella storia della Serie A, con una media di quasi tre a incontro: 299 marcature nerazzurre e 233 giallorosse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, i precedenti sorrido ai… gol! Sfida da record per le marcature: è il confronto più prolifico della storia!