Roma Inter i precedenti sorrido ai… gol! Sfida da record per le marcature | è il confronto più prolifico della storia!
Inter News 24 Roma Inter, il confronto tra giallorossi e nerazzurri è il più prolifico nella storia del campionato italiano! Ecco quanti gol in 184 incroci. Sabato sera, allo stadio Olimpico, Roma e Inter torneranno a sfidarsi per la settima giornata di Serie A in una delle classiche più affascinanti del calcio italiano. Le due squadre si sono affrontate 184 volte in Serie A, e i numeri raccontano un confronto ricco di storia, gol e spettacolo. Con 532 reti complessive, quella tra Roma e Inter è la partita con più gol nella storia della Serie A, con una media di quasi tre a incontro: 299 marcature nerazzurre e 233 giallorosse. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Verso ROMA-INTER, al via il TOUR di FUOCO! LAUTARO c'è, le ULTIME su THURAM. Chi tra i pali? ? PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=oZJ-x2oPEl0… - X Vai su X
Le sfide clou Napoli-Torino, Roma-Inter e Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Massa, l’arbitro di Roma-Inter: i precedenti sorridono - Alla ripresa del campionato dopo la fine di questa sosta per le nazionali, la squadra di Cristian Chivu è subito chiamata a una trasferta difficile. Si legge su passioneinter.com
Roma - Inter: precedenti, probabili formazioni e analisi del match - Roma Inter, big match della 7ª giornata di Serie A: precedenti, probabili formazioni, analisi tattica e dove vedere la partita in TV e streaming. Lo riporta tag24.it
Roma-Inter, sabato la 185esima sfida in Serie A: i precedenti. È il match con più gol totali nella storia del campionato - Si tratta della sfida con più gol totali nella storia del campionato: al momento il conteggio arriva ... Scrive msn.com