Roma-Inter | Gasperini ritrova Dybala in vista del big match

Questa settimana a Trigoria le sedute di allenamento sono ridotte a causa delle rispettive nazionali e di alcuni giocatori ancora in convalescenza. Tra i diversi assenti spiccano i nomi di Ferguson che resta sotto osservazione per un problema alla caviglia, Angelino che sta recuperando dall’influenza e Wesley che ha saltato la convocazione con la squadra brasiliana a causa di una contusione; Bailey invece lavora separatamente. Dybala sembra aver recuperato definitivamente dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra ed è pronto al rientro da titolare in vista del prossimo match contro i neroazzurri che si terrà all’Olimpico Sabato 18 Ottobre alle ore 20:45; l’attaccante ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, approfittando di questa sosta per ritrovare il 100% della forma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

