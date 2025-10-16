Roma intensità massima a Trigoria in vista dell’Inter | si rivede Bailey Angelino in dubbio

La Roma accelera la preparazione in vista del big match contro l'Inter, con una fase di carico atletico che ha trasformato Trigoria in un vero campo di battaglia. Come riporta il Corriere dello Sport, le sedute condotte da Gian Piero Gasperini hanno raggiunto un'intensità quasi estiva: giocatori affaticati, poco inclini al dialogo e concentrati unicamente sul superare la fatica imposta da ritmi elevati, esercitazioni senza palla e ripetute continue. Un richiamo mirato per reggere il ritmo. Il richiamo atletico deciso dal tecnico risponde alla necessità di aumentare la tenuta fisica della squadra, chiamata – dopo appena due mesi e otto gare ufficiali – a sostenere un calendario fitto tra Serie A ed Europa League.

