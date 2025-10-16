Un’altra sosta per le nazionali è giunta al termine, lasciando spazio alla tanto attesa ripresa del campionato. Con il rientro dei giocatori impegnati a rappresentare il proprio paese, Gasperini potrà finalmente contare su tutta la rosa a disposizione. Un elemento fondamentale che permetterà al tecnico di Grugliasco di preparare al meglio la sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico contro l’ Inter di Cristian Chivu. Un match dal sapore speciale che, anche alla luce della classifica attuale, rievoca le grandi sfide che hanno infiammato la Serie A nei primi anni del nuovo millennio. Roma-Inter, infatti, non è mai una partita come le altre, complici le numerose battaglie che hanno entusiasmato la lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, incubo Inter all’Olimpico: vittoria in casa assente dal 2016