Roma evade dai domiciliari e si butta dalla finestra per sfuggire alla polizia Arrestato

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni della vittima hanno consentito agli investigatori di risalire all’identità dell’aggressore. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma evade dai domiciliari e si butta dalla finestra per sfuggire alla polizia arrestato

© Affaritaliani.it - Roma, evade dai domiciliari e si butta dalla finestra per sfuggire alla polizia. Arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

roma evade domiciliari buttaEvasione d’amore: scappa dai domiciliari per andare dalla fidanzata - Un 25enne è evaso dai domiciliari per andare a trovare la sua fidanzata. Segnala romatoday.it

roma evade domiciliari buttaEvade dai domiciliari, sale sul taxi e non paga la corsa - È evaso dai domiciliari, è salito su un taxi e poi ha visto bene di non pagare la corsa. Secondo romatoday.it

Evade dagli arresti domiciliari per andare al bar: «Volevo una bibita, in casa avevo troppo caldo» - Il giovane di 19 anni, residente nel quartiere Centocelle, è stato individuato dai carabinieri nel bar sotto casa nel pomeriggio di Ferragosto Evade dagli arresti domiciliari per uscire a prendere una ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Evade Domiciliari Butta