Roma El Aynaoui | Gasperini è esigente sa cosa vuole e ha precise indicazioni

Il calciomercato estivo ha portato diversi volti nuovi in quel di Trigoria, con le amichevoli precampionato che hanno alimentato le aspettative riguardo Neil El Aynaoui. Il neo centrocampista giallorosso ha subito messo in mostra le proprie qualità nelle sue prime apparizioni, ma con l’inizio della Serie A non ha ancora trovato lo spazio che ci si poteva attendere. Soprattutto nella sfida di Europa League contro il Nizza, l’ex Lens ha dato segnali positivi, con Gasperini che si attende una crescita nelle prossime settimane. Proprio del tecnico capitolino, il classe 2001 ha parlato in un’intervista concessa a Sky Sport a due giorni dal match con l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, El Aynaoui: “Gasperini è esigente, sa cosa vuole e ha precise indicazioni”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuova presenza con la nazionale per Neil El Aynaoui: il centrocampista della Roma parte titolare nell’amichevole tra Marocco e Bahrein in programma questa sera. Il classe 2001 sarà al centro del gioco della selezione guidata da Walid Regragui, con il com - facebook.com Vai su Facebook

Europa League, Roma-Lille: Ferguson, El Aynaoui e Tsimikas titolari Diretta?Il Bologna sfida il Friburgo https://trib.al/9WZWroe - X Vai su X

El Aynaoui: "Contro l'Inter sarà una grande sfida, Gasp è esigente e ha idee chiare" - Dal legame col padre alle richieste di Gasperini: Neil El Aynaoui si racconta a Sky Sport Insider a pochi giorni da Roma- Segnala sport.sky.it

El Aynaoui: "Gasperini è molto esigente, ascoltiamo tutto quello che ci chiede" - Le parole del centrocampista a Sky Sport: "Facciamo tante sedute, sia in sala video, sia in campo. Da ilromanista.eu

El Aynaoui: “Con Gasperini sappiamo sempre cosa fare, è un allenatore esigente” - Le sue parole: "Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo tutto quello che ha da dire. Secondo msn.com