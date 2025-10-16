Nessun infortunio, gol pesanti in nazionale e un richiamo di preparazione in pieno stile Gasperini. Gli ingredienti per affrontare al meglio il primo big match stagionale ci sono, anche se non bastano da soli contro una squadra del livello dell’ Inter. La Roma, però, arriva all’appuntamento con le giuste premesse e – finalmente – con un po’ di abbondanza in alcuni reparti. Dybala e Pellegrini al top, Bailey verso il rientro. Le notizie più incoraggianti arrivano dall’attacco: Dybala e Pellegrini sono pienamente recuperati e hanno ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Nella giornata di ieri si è rivisto in gruppo anche Bailey, che dovrebbe al massimo tornare tra i convocati per la sfida di sabato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dubbio in avanti per Gasperini verso l’Inter: Dovbyk favorito su Ferguson