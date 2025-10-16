Roma dubbio in avanti per Gasperini verso l’Inter | Dovbyk favorito su Ferguson
Nessun infortunio, gol pesanti in nazionale e un richiamo di preparazione in pieno stile Gasperini. Gli ingredienti per affrontare al meglio il primo big match stagionale ci sono, anche se non bastano da soli contro una squadra del livello dell’ Inter. La Roma, però, arriva all’appuntamento con le giuste premesse e – finalmente – con un po’ di abbondanza in alcuni reparti. Dybala e Pellegrini al top, Bailey verso il rientro. Le notizie più incoraggianti arrivano dall’attacco: Dybala e Pellegrini sono pienamente recuperati e hanno ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Nella giornata di ieri si è rivisto in gruppo anche Bailey, che dovrebbe al massimo tornare tra i convocati per la sfida di sabato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma, un solo grande dubbio per Gasperini in vista della gara contro l’Inter - Roma: dubbio trequarti per Gasperini in vista del big match contro l’Inter Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione: Roma- Come scrive calcionews24.com
Roma, tornano i nazionali: si rivede Bailey. Angeliño in dubbio, pronto Tsimikas - Inter Gasperini può contare su quasi tutto il gruppo al completo. Segnala ilmessaggero.it
Pagina 2 | Gasperini blinda la Roma: cosa chiede alla squadra il tecnico - Il primato in classifica in questo avvio di stagione dipende soprattutto dall’ottima fase difensiva. Scrive corrieredellosport.it