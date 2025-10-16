Ogni dettaglio dei contratti dei giocatori della Roma, soprattutto dei nuovi arrivati, è studiato con precisione. I Friedkin non lasciano nulla al caso: dietro le firme di Ferguson, Bailey e Wesley – tutti approdati nella scorsa estate – c’è un modello unico, standardizzato, costruito su cifre tonde, condizioni ripetute e bonus mirati. Nulla viene improvvisato, ogni elemento è pensato per rispondere a una logica aziendale ben definita. La curiosa “clausola maglia”. Come riporta La Repubblica, i calciatori della Roma hanno a disposizione tre maglie per ogni partita, ma nei contratti è presente una clausola particolare: “in occasione di ogni gara ufficiale, il calciatore si impegna a restituire alla società almeno un kit gara indossato”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, contratti “su misura” ma con un modello unico: i dettagli