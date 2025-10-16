Roma cocaina nascosta nel reggiseno e 5.000 euro in borsa | arrestata a Fidene

Donna arrestata a Roma per detenzione di droga: nascondeva cocaina nel reggiseno e 5.000 euro in borsa. Sequestrati soldi e stupefacenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, cocaina nascosta nel reggiseno e 5.000 euro in borsa: arrestata a Fidene

