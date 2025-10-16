Roma Ciardi | Un acquisto già sicuro a gennaio Su Frattesi Kone e Svilar… | ESCLUSIVO

Il giornalista sportivo e tifoso giallorosso a Calciomercato.it: “Firmo per il pari con l’Inter. Scudetto una chimera, Gasperini valore aggiunto” Sabato riparte il campionato di Serie A con quattro anticipi tra i quali il big match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Inter. Per parlare della sfida tra le squadre di Gasperini e Chivu, ma anche del mercato giallorossi e molto altro ancora, nella trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina YouTube di CM.IT è intervenuto Augusto Ciardi, giornalista di ‘TeleRadioStereo’. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it ROMA-INTER – “Test di maturità per la Roma, è un’opportunità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, Ciardi: “Un acquisto già sicuro a gennaio. Su Frattesi, Kone e Svilar…” | ESCLUSIVO

