Roma capitale di ' Ndrangheta I soldi ripuliti e i quintali di droga ecco le famiglie che fanno affari in città
C'è una battuta che un magistrato, il procuratore Giovanni Musarò, ha voluto ripetere anche durante la requisitoria nel processo ‘Propaggine’. Il pm cita un modo di dire storico: “Qual è la città più grande della Calabria? Roma”.Sono infatti più di 500.000 le persone che hanno origini calabresi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, maxi sequestro di 200 chili di cocaina. Avrebbero fruttato 16 milioni di euro - I carabinieri indagheranno per ricostruire la filiera dello spaccio ... Segnala romatoday.it
Roma, due quintali di cocaina da spacciare nascosti in un appartamento a Tor Vergata. Il narcotrafficante: «Non avevo soldi» - Indagini per trovare il collegamento con i clan albanesi che riforniscon ... Come scrive roma.corriere.it
La “mangiata” di ‘ndrangheta a Roma, il pranzo che svela «il nuovo locale della Capitale» - Lo racconta in aula il pm della Dda Giovanni Musarò nel corso della sua requisitoria. Riporta corrieredellacalabria.it