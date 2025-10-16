Roma 2025 | in programma Eddington e Hedda tra gli ospiti Nia DaCosta e Uberto Pasolini

Il programma di giovedì 16 ottobre è ricco di proposte e appuntamenti da non perdere, e non mancano anche i Restauri e i dialoghi con registi e artisti. La seconda giornata della Festa del Cinema di Roma 2025 proporrà incontri e proiezioni molto attese dal pubblico della capitale: tra gli ospiti ci saranno Uberto Pasolini e Nia DaCosta, mentre tra i film in programma ci sarà spazio per Eddington e L'incident de piano. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, torneranno gli appuntamenti di Paso Doble e verrà consegnato il Premio Progressive alla Carriera, consegnato dalla direttrice artistica dell'evento cinematografico, Paola Malanga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roma 2025: in programma Eddington e Hedda, tra gli ospiti Nia DaCosta e Uberto Pasolini

Contenuti che potrebbero interessarti

? È cominciata la vendita dei biglietti per Roma-Parma, in programma il 29 ottobre alle 18:30 Scopri la promo dedicata agli Under-16 Acquista ora il tuo biglietto! ? http://asroma.com/it/biglietti/maschile… #ASRoma - X Vai su X

La Festa del Cinema di Roma a favore di un cinema inclusivo e partecipativo: sette film del programma ufficiale saranno accessibili con audiodescrizione e sottotitoli La Festa del Cinema di Roma si schiera a favore di un cinema inclusivo e partecipativo, fruibil - facebook.com Vai su Facebook

Roma 2025: in programma Eddington e Hedda, tra gli ospiti Nia DaCosta e Uberto Pasolini - Il programma di giovedì 16 ottobre è ricco di proposte e appuntamenti da non perdere, e non mancano anche i Restauri e i dialoghi con registi e artisti. Scrive movieplayer.it

Festa del Cinema, day 2: è il giorno di "Per te". Premio alla carriera a Nia DaCosta - Il film di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, arriva alla kermesse in coproduzione con Alice nella Città. Scrive romatoday.it

Festa del Cinema di Roma 2025: tutto quello che c’è da sapere - La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si presenta come un appuntamento imperdibile per gli amanti della settima arte. Come scrive lifestyleblog.it