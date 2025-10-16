Robot professionali record di vendite nel 2024 | la nuova geopolitica dell’automazione

Mercati, finanza e politica industriale convergono. Crescono i modelli “as-a-service” (+31%), l’Asia rafforza il primato (74% delle nuove installazioni), l’Europa punta sulla regolazione (AI Act) e sugli incentivi alla filiera. Sullo sfondo, una trasformazione che ridefinisce lavoro, competitività e potere tecnologico globale. Il punto di svolta: l’anno in cui l’automazione diventa sistema. Secondo l’ultimo World Robotics 2025 dell’ International Federation of Robotics (IFR), nel 2024 sono state installate 542.076 unità di robot industriali, mentre i robot professionali — utilizzati in logistica, sanità, agricoltura e ospitalità — hanno sfiorato 200 mila unità, con una crescita del 9% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

