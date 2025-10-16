Robot e precisione | il Meyer realizza un intervento storico su un piccolo paziente

FIRENZE – L’ Aou Meyer Irccs ha realizzato un intervento senza precedenti: il primo impianto cocleare bilaterale simultaneo robotico su un bambino di appena un anno. L’equipe, guidata dal professor Franco Trabalzini, ha combinato tecnologie di precisione avanzata per garantire sicurezza, efficacia e minima invasività. La procedura è stata pianificata con un software dedicato, in grado di misurare con estrema precisione la coclea del piccolo paziente. Questo ha permesso di selezionare la lunghezza ottimale degli elettrodi e adattare l’impianto all’anatomia individuale, assicurando la copertura completa della coclea e preservando le strutture delicate dell’orecchio interno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it