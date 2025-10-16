Sarà ufficializzata nella giornata del 17 ottobre, durante il congresso del Pse ad Amsterdam, l’espulsione del premier slovacco Robert Fico e del suo partito Smer-SD. La decisione arriva dopo due anni di sospensione: «Per quanto riguarda la permanenza di Vu?i? nel Ppe, spetta al Ppe decidere: noi non interferiamo negli affari degli altri gruppi. Quello che posso dire è che oggi, ad Amsterdam, inizia il congresso del Pse e, domani all’ordine del giorno, c’è l’esclusione definitiva di Smer-SD, il partito di Fico. Credo che questo sia un messaggio per tutti gli autocrati», ha dichiarato l’eurodeputato croato Tonino Picula durante un briefing a Bruxelles. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Robert Fico verso l’espulsione dal Pse