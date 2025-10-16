Rivoluzione nel CdA della Juventus cambia l'ad e il board | c'è un'esclusione eccellente

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus cambia volto: Maurizio Scanavino lascia la carica di amministratore delegato, Exor propone Damien Comolli come nuovo AD. Sorprende l'esclusione di Giorgio Chiellini dal CdA bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

