Rivoluzione nel CdA della Juventus cambia l'ad e il board | c'è un'esclusione eccellente

La Juventus cambia volto: Maurizio Scanavino lascia la carica di amministratore delegato, Exor propone Damien Comolli come nuovo AD. Sorprende l'esclusione di Giorgio Chiellini dal CdA bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus , rivoluzione due ex in cima alla lista di Comolli . I DETTAGLI https://bit.ly/4qangvy - facebook.com Vai su Facebook

Rivoluzione in casa bianconera: "Lo scouting non esiste più!" ? #Juventus Una scelta drastica del nuovo management che fa discutere: ecco come si scoveranno i talenti. #Calciomercato - X Vai su X

Rivoluzione nel CdA della Juventus, cambia l’ad e il board: c’è un’esclusione eccellente - La Juventus cambia volto: Maurizio Scanavino lascia la carica di amministratore delegato, Exor propone Damien Comolli come nuovo AD ... Segnala fanpage.it

CdA Juve, oggi la lista per il nuovo organigramma: importanti novità in arrivo per Comolli e Chiellini, mentre da Tether… Tutti gli aggiornamenti - Più responsabilità per Chiellini, Tether vuole un posto Una giornata campale per il futuro della Juv ... Secondo juventusnews24.com

Presentata la nuova lista dei membri del Cda della Juventus: ci sono Comolli e Ferrero. Anche Tether nomina i suoi candidati - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha presentato la lista stilata da Exor dei nuovi candidati per il Cda bianconero: "Torino, 16 ottobre 2025 – Con riferimento ... tuttojuve.com scrive